Бурятские спортсмены достойно выступили на первенстве Европы U-20 по спортивной борьбе

В начале июля в Сербии, в Нови-Саде, завершилось первенство Европы U-20 по спортивной борьбе, на котором двое спортсменов из Бурятии — Должон Цынгуева и Тамир Ешинимаев — завоевали бронзовые медали. Об этом передает Baikal-daily.
Должон представляла Россию в весовой категории до 57 кг. В первом круге она одержала победу над Инной Алимовой из Литвы. В следующем раунде она уступила будущей победительнице Алине Филипович из Украины со счетом 0:10. Однако поскольку украинка прошла в финал, Должон получила возможность бороться в матче за бронзу, который она успешно завоевала, одолев немку Марию Трайер.
После поражения в четвертьфинале Должон признала, что было сложно вновь настроиться на соревнования, но она смогла справиться с этим вызовом.
Для Должон это был ее первый международный турнир, и она осталась довольна результатом, выразив благодарность тренерам за их терпение и поддержку.
Тренер Тамира Батор Базаров подчеркнул, что уровень конкуренции в его весовой категории был высоким, но Тамир смог проявить себя в отборочных этапах и доказать свою способность представлять Россию на соревнованиях. На соревнованиях за 3 место был сильнее представителя из Турции Ибрагима Япрака.
Общая сборная России на U-20 Чемпионата Европы по спортивной борьбе завоевала 25 медалей: 12 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых.
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