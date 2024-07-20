Как сделать тренировки полезной привычкой? Рассказал спортсмен

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Легкоатлет Андрей Менякин дал совет, как сделать тренировки полезной привычкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242, CC BY-SA 4.0

По его словам, которые приводит "Чемпионат", для получения результата нужно соблюдать режим и регулярно заниматься. Это скажется на физической форме и общем состоянии.

Основные советы для регулярности тренировок будут:

• разработка плана с днями отдыха и занятий;

• постоянство: бегать нужно в одно и то же время, что позволит разработать привычку. Можно делать долгие пробежки или выбирать новые локации для разнообразия;

• соблюдение отдыха: мышцам нужно восстановиться, а организму — привыкнуть к нагрузке;

• регулярное увеличение интенсивности тренировок.

Важно, чтобы мышцы отдыхали, нудно заниматься растяжкой. Она имеет большое значение для любых тренировок. Она позволяет сделать мышцы эластичными, снизить вероятность получения травм и расслабиться после занятия.