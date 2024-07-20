Как улучшить результаты в беге? Упражнения для прокачки ног

Легкоатлет Андрей Менякин рассказал, какие упражнения помогут улучшить вам результаты в беге.
"Развитие выносливости мышц даёт возможность справляться с физическими нагрузками и улучшать результат тренировок. В особенности укрепление мышц ног имеет значение в беге, так как во время него опорно-двигательный аппарат подвержен ударным нагрузкам. Они распределяются между коленными и тазобедренным суставами, спиной и голеностопом", — цитирует спортсмена "Чемпионат".
Он считает, что не укрепляя ноги, не получится улучшить качество бега и справляться с нагрузкой.
Чтобы укрепить ноги, отлично подойдут: приседания; выпады; подъём на носки; гиперэкстензия; прыжки на скакалке.
Тренировки для укрепления мышц ног имеют большое значение для поддержания здоровья. Для спортсменов — это необходимость, позволяющая исключить вероятность травм, улучшить выносливость и адаптироваться к нагрузкам.
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