Тренер Ходырев рассказал, какие группы мышц задействуют отжимания Тайсона

Отжимания Майка Тайсона: тренер рассказал, в чём их уникальность

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Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, в чем уникальность отжиманий Майка Тайсона.

Фото: wikimedia.org by PFC Charlie Chavez, CC0

Этот спортсмен сочетал в себе невероятные физические качества — мощь, скорость и координацию. Он развил их благодаря упорному труду и грамотным тренировкам.

Кас Д'Амато и Кевин Руни составляли тренировочный план Железного Майка в основном из специальных боксёрских упражнений, спаррингов и силовых упражнений. В своих тренировках Майк использовал много элементов с собственным весом. Один из них — отжимания с упором в стену, которые потом стали называть "отжимания Майка Тайсона".

Это упражнение можно отнести к базовым. Благодаря ему задействуются несколько суставов и несколько групп мышц.

Так, выполняя этот вид отжиманий, работают: грудные мышцы; трицепс; передняя головка дельтовидных мышц; пресс; мышцы ног, пишет "Чемпионат".

Чтобы выполнить упражнение, встаньте спиной к стене; займите положения упора лежа так, чтобы стопы упирались в стену; расположите руки на ширине плеч, тело ровное.

Далее придаём более стабильное и жёсткое положение корпусу тела. Для этого опускаем лопатки вниз и сводим их вместе. В пояснице слегка прогибаемся и слегка напрягаем мышцы пресса.

На вдохе медленно и плавно опускайте корпус тела вниз, сгибая руки в локтях до прямого угла. Зафиксируйтесь в нижнем положении на одну секунду. На выдохе выталкиваете себя вверх, выпрямляя руки в локтях.

Далее плавно подайте таз назад и опуститесь ягодицами на пятки, чтобы занять "позу ребёнка" из йоги.