Англичане обиделись на сравнение футболиста с Джеки Чаном

Итальянский футбольный клуб "Комо" после обвинений в расизме защитил игрока своей команды, назвавшего южнокорейского футболиста английского "Вулверхэмптона" Хван Хи Чхана Джеки Чаном.
"Вулверхэпмтон" же намерен пожаловаться в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за расистских оскорблений. Ситуация случилась во время товарищеского матча с "Комо" 15 июля, пишет РИА Новости.
Тогда это вызвало гнев его товарищей по команде и привело к удалению игрока "Вулверхэмптона" Даниэла Поденсе.
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