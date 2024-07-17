Англичане обиделись на сравнение футболиста с Джеки Чаном

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"Комо" не считает расизмом обращение "Джеки Чан" к игроку "Вулверхэмптона"

0:34
Спорт

Итальянский футбольный клуб "Комо" после обвинений в расизме защитил игрока своей команды, назвавшего южнокорейского футболиста английского "Вулверхэмптона" Хван Хи Чхана Джеки Чаном.

"Комо" не считает расизмом обращение "Джеки Чан" к игроку "Вулверхэмптона"
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Dahlstrøm Nielsen, CC BY-SA 4.0

"Вулверхэпмтон" же намерен пожаловаться в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за расистских оскорблений. Ситуация случилась во время товарищеского матча с "Комо" 15 июля, пишет РИА Новости.

Тогда это вызвало гнев его товарищей по команде и привело к удалению игрока "Вулверхэмптона" Даниэла Поденсе.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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