Ступак рассказала об уходе из сборной России

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак вышла из состава национальной сборной России, чтобы попробовать проявить себя в другой сфере.
Ранее стало известно, что она вместе с олимпийскими чемпионами Сергеем Устюговым и Натальей Терентьевой вошли в проект состава сборной России на сезон-2024/25. Однако через какое-то время Ступак сообщила, что находится не в основном составе сборной, а на самоподготовке, пишет РИА Новости.
"Я не закончила карьеру, но вышла из состава сборной по собственному желанию. Я тренируюсь в очень свободном режиме…Я хочу посмотреть, кем я являюсь еще, помимо спортсмена", — написала Ступак в посте в соцсетях.
Ранее Елена Вяльбе заявляла, что у Ступак психологические проблемы из-за того, что она не выступает на международном уровне.
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