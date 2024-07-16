Ступак рассказала об уходе из сборной России

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Чемпионка Ступак вышла из сборной, чтобы попробовать силы не в спорте

0:57
Спорт

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак вышла из состава национальной сборной России, чтобы попробовать проявить себя в другой сфере.

Чемпионка Ступак вышла из сборной, чтобы попробовать силы не в спорте
Фото: commons.wikimedia.org by Sandro Halank, CC BY-SA 3.0

Ранее стало известно, что она вместе с олимпийскими чемпионами Сергеем Устюговым и Натальей Терентьевой вошли в проект состава сборной России на сезон-2024/25. Однако через какое-то время Ступак сообщила, что находится не в основном составе сборной, а на самоподготовке, пишет РИА Новости.

"Я не закончила карьеру, но вышла из состава сборной по собственному желанию. Я тренируюсь в очень свободном режиме…Я хочу посмотреть, кем я являюсь еще, помимо спортсмена", — написала Ступак в посте в соцсетях.

Ранее Елена Вяльбе заявляла, что у Ступак психологические проблемы из-за того, что она не выступает на международном уровне.

 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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