Махачкалинское "Динамо" ждёт Хабиба на первом домашнем матче сезона

Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев рассказал, что клуб пригласил экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова на первый матч сезона, который пройдет на домашнем стадионе.
Это будет игра против "Крыльев Советов".
Первый домашний матч сезона клуб проведет в рамках первого тура Пути РПЛ Кубка России против "Крыльев Советов" 1 августа.
"Мы всех постараемся пригласить, чтобы стадион был заполнен. Мы направили приглашение Хабибу, хотели бы, чтобы он присутствовал. Он очень помог нам выйти в РПЛ, когда на последнюю игру пришло 20 тысяч человек", — цитирует Гаджиева "Матч ТВ.
Он добавил, что пока никто из тех, кого мы приглашали, не подтвердил присутствие.
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