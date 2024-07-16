Махачкалинское "Динамо" ждёт Хабиба на первом домашнем матче сезона

Махачкалинское "Динамо" пригласило Хабиба на матч с "Крыльями Советов"

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Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев рассказал, что клуб пригласил экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова на первый матч сезона, который пройдет на домашнем стадионе.

Фото: .kremlin.ru by Администрация Президента РФ, CC BY 4.0

Это будет игра против "Крыльев Советов".

Первый домашний матч сезона клуб проведет в рамках первого тура Пути РПЛ Кубка России против "Крыльев Советов" 1 августа.

"Мы всех постараемся пригласить, чтобы стадион был заполнен. Мы направили приглашение Хабибу, хотели бы, чтобы он присутствовал. Он очень помог нам выйти в РПЛ, когда на последнюю игру пришло 20 тысяч человек", — цитирует Гаджиева "Матч ТВ.

Он добавил, что пока никто из тех, кого мы приглашали, не подтвердил присутствие.