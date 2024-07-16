Дмитрий Кузнецов назвал главное разочарование Евро-2024

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что хорваты больше других разочаровали его на чемпионате Европы 2024 по футболу.
Команда набрала два очка на групповом этапе и не смогла выйти в стадию плей‑офф Евро‑2024.
"Разочарованием этого Евро является сборная Хорватии. Я ждал от них большего, но Модричу уже далеко за 35 лет. Однако есть другие футболисты, у которых что‑то не получилось. Я переживал за них и за сербов. Еще разочаровала сборная Италии", — цитирует его "Чемпионат".
Кто же вызвал у Кузнецова положительные эмоции?
"Порадовала на этом чемпионате Европы сборная Нидерландов. Моментами понравились португальцы, и еще молодцы грузины. Они бились, и был виден боевой дух. Словаки молодцы", — сказал футболист.
Сборная Испании стала победителем Евро‑2024, в финале обыграв команду Англии со счетом 2:1.
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