Дмитрий Кузнецов назвал главное разочарование Евро-2024

Кузнецов: Хорваты стали главным разочарованием Евро-2024

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Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что хорваты больше других разочаровали его на чемпионате Европы 2024 по футболу.

Фото: commons.wikimedia.org by Martijn Mureau, CC BY-SA 4.0

Команда набрала два очка на групповом этапе и не смогла выйти в стадию плей‑офф Евро‑2024.

"Разочарованием этого Евро является сборная Хорватии. Я ждал от них большего, но Модричу уже далеко за 35 лет. Однако есть другие футболисты, у которых что‑то не получилось. Я переживал за них и за сербов. Еще разочаровала сборная Италии", — цитирует его "Чемпионат".

Кто же вызвал у Кузнецова положительные эмоции?

"Порадовала на этом чемпионате Европы сборная Нидерландов. Моментами понравились португальцы, и еще молодцы грузины. Они бились, и был виден боевой дух. Словаки молодцы", — сказал футболист.

Сборная Испании стала победителем Евро‑2024, в финале обыграв команду Англии со счетом 2:1.