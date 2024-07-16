Криштиану Роналду оказался наихудшим игроком Евро-2024 в реализации голевых моментов

Роналду оказался наихудшим игроком Евро-2024

1:03 Your browser does not support the audio element. Спорт

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оказался наихудшим игроком Евро-2024 по одному из показателей, согласно данным WhoScored.

Фото: flickr.com by Oleg Dubyna from Poltava, Ukraine, CC BY-SA 2.0

Роналду продемонстрировал наихудшую эффективность в реализации голевых моментов. Также в пятерку худших игроков вошли Кай Хаверц из Германии, Ромелу Лукаку из Бельгии, Килиан Мбаппе из Франции и Мемфис Депай из Нидерландов.

За турнирный период португальский нападающий провел пять матчей, не забив ни одного гола, но отметился одним результативным пасом. Сборная Португалии покинула турнир на четвертьфинальном этапе, уступив в матче Франции. Решение о победителе не было принято в основное и дополнительное время, и в серии пенальти французы оказались точнее.

Финал чемпионата Европы состоялся 14 июля в воскресенье, где сборная Испании одержала победу над Англией со счетом 2:1.