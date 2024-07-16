Федерация футбола Франции пожалуется в ФИФА из-за расистской песни сборной Аргентины

Федерация футбола Франции (FFF) планирует подать жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за песни, исполненной игроками сборной Аргентины, которая содержит элементы расизма. Информация об этом появилась в L'Equipe.
Во время празднования победы в Кубке Америки аргентинские игроки произносили оскорбительные лозунги, которые ранее распевались фанатами во время Чемпионата мира 2022 года. Эти лозунги насмехаются над африканским происхождением игроков сборной Франции, включая Килиана Мбаппе.
Часть песни была зафиксирована в прямой трансляции, которую вел полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес в социальных сетях, после чего он прекратил эфир.
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