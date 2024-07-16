Головин высказался о роли капитана ФК "Монако"

Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал, каково быть капитаном команды "Монако".
По его словам, выход на поле в роли капитана — это большая ответственность, но главным остается результат команды.
Головин был капитаном "Монако" в товарищеском матче против бельгийского "Серкль Брюгге". А 12 августа в рамках предсезонного турнира команда Головина сыграет с "Барселоной".
"Какие ощущения от того, что выхожу на поле с капитанской повязкой? Я бы не делал на этом акцент. Понятно, что это и ответственность, и приятные ощущения. Однако самое главное, чтобы мы побеждали и добивались результата", — цитирует Головина "Матч ТВ".
Он добавил, что у него в команде многие игроки наделены лидерскими качествами, могут повести за собой.
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