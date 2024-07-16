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Агапитов: Игры дружбы перенесены на 2025 год

Игры дружбы пройдут в 2025 году

0:51
Спорт

Запланированные в России Всемирные игры дружбы перенесли с 2024 на 2025 год, рассказал президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Игры дружбы пройдут в 2025 году
Фото: flickr.com by Jen Keller, CC BY-SA 2.0

Эти соревнования придумали как альтернативу Олимпийским играм.

"Были запланированы Игры дружбы. Официально я знаю, что их перенесли на следующий год", — цитирует Агапитова РИА Новости. Он выступил на пресс-конференции, посвященной проведению в Новосибирской области чемпионата России по тяжелой атлетике.

По его словам, тяжелоатлеты сборной России рассматривали Игры дружбы как главный международный турнир года. После переноса он. получили приглашения в ряд стран для проведения совместных сборов и матчевых встреч.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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