Агапитов: Игры дружбы перенесены на 2025 год

Запланированные в России Всемирные игры дружбы перенесли с 2024 на 2025 год, рассказал президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.
Эти соревнования придумали как альтернативу Олимпийским играм.
"Были запланированы Игры дружбы. Официально я знаю, что их перенесли на следующий год", — цитирует Агапитова РИА Новости. Он выступил на пресс-конференции, посвященной проведению в Новосибирской области чемпионата России по тяжелой атлетике.
По его словам, тяжелоатлеты сборной России рассматривали Игры дружбы как главный международный турнир года. После переноса он. получили приглашения в ряд стран для проведения совместных сборов и матчевых встреч.
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