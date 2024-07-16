Мбаппе на испанском языке сказал, что его мечта перейти в "Реал" сбылась

Мбаппе на испанском рассказал, как рад перейти и в "Реал"

1:16 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футболист Киллиан Мбаппе перешел из французского "ПСЖ" в мадридский "Реал". О том, как он рад этому, форвард рассказал на испанском языке.

Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

Килиан Мбаппе признался, что его мечта о переходе в мадридский "Реал" сбылась.

На домашней арене "сливочных" состоялась презентация Мбаппе в присутствии 85 тысяч зрителей. Клуб объявил о заключении пятилетнего контракта с Мбаппе. Он перешел в клуб на правах свободного агента, пишет РИА Новости.

"Это невероятно быть здесь. Я много лет мечтал играть за мадридский "Реал". Сегодня моя мечта сбылась. Я счастлив. Я вижу всю свою семью, мою маму, которая плачет. Это невероятный день. С самого детства у меня была только одна мечта. То, что я здесь, значит для меня очень много. Теперь у меня есть еще одна мечта — вместе творить историю этого клуба. Я собираюсь отдать всего себя за этот клуб и эту эмблему", — заявил французский футболист на испанском языке.

25-летний Мбаппе добавил, что гордится тем, что исполнил свою мечту и стал игроком величайшего клуба в истории футбола.