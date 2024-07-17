Франция обратится в ФИФА из-за расистской песни аргентинцев

Федерация футбола Франции (FFF) обратится в Международную федерацию футбола (ФИФА) в связи со спетой аргентинскими футболистами песни расистского содержания. Об этом пишет агентство Франс Пресс.
Дело в том, что сборная Аргентины выиграла Кубок Америки 2024 года, победив в финале Колумбию со счетом 1:0. В 16-й раз аргентинцы взяли трофей.
Через какое-то время в соцсетях был обнаружен фрагмент видео, где несколько аргентинских игроков пели в автобусе песню, написанную болельщиками "Альбиселесте" перед финалом чемпионата мира 2022 года против команды Франции. В песне есть слова, что все игроки сборной Франции родом из Анголы и живут с трансвеститами, как Килиан Мбаппе (отсылка к слухам о романе футболиста с моделью-трансгендером Инес Рау).
FFF собирается из-за этого отправить письмо и в Ассоциацию футбола Аргентины, сообщает РИА Новости.
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