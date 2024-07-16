Высокое загрязнение воздуха выявили в Париже перед Олимпиадой

Воздух у олимпийских объектов в Париже сильно загрязнен

1:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Рядом с олимпийскими объектами в Париже пробы воздуха показали высокий уровень загрязнения. Это стало известно из исследования национальной ассоциации по улучшению качества воздуха Respire.

Фото: www.flickr.com by Эрик Чан, CC BY 2.0

"Практически на всех площадках, где будут проводиться соревнования в рамках Олимпийских игр-2024 в пределах Парижа, включенных в исследование, зафиксировали превышение норм, установленных Всемирной организацией здравоохранения относительно качества воздуха", — пишет РИА Новости, ссылаясь на результат исследования.

Исходя из данных на специальной карте на сайте ассоциации, уровень содержания диоксида азота в районе проведения олимпийского марафона от площади Отель-де-Виль до площади Дома Инвалидов уже в 2023 году достигал показателя от 25 до 30 мкг/м³, что в несколько раз превышает установленный ВОЗ порог в 10 мкг/м³.

Руководитель ассоциации Тони Ренуччи считает, что заниматься спортом в таких условиях опасно.

"Заниматься спортом на улице в условиях сильного загрязнения воздуха опасно для здоровья! Однако этот факт все еще игнорирует общественность и власти, которые продолжают строить спортивные объекты возле крупных дорог", — заявил Ренуччи.

По его словам, нужно изменить эту тенденцию и принять новые правила, направленные на защиту здоровья.

Качество воздуха достигает оценки "хорошо" лишь в районе города Гюйанкур в 30 километрах от Парижа.