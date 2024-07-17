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Принц Уильям поблагодарил тренера сборной Англии Саутгейта

Принц Уильям сказал слова благодарности тренеру Саутгейту

0:59
Спорт

Британский принц Уильям поблагодарил экс-тренера национальной сборной Англии по футболу Гарета Саутгейта за его работу в команде.

Принц Уильям сказал слова благодарности тренеру Саутгейту
Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales, PDM

Саутгейт ранее сообщил о том, что покидает пост главного тренера.

Напомним, что Англия во второй раз подряд завоевала серебряные медали Чемпионата Европы по футболу.

"Гарет, я хочу поблагодарить вас как болельщик сборной Англии. Спасибо за создание команды, которая в 2024 году способна конкурировать с лучшими в мире… Вы должны невероятно гордиться тем, чего достигли", — цитирует принца его пресс-служба в соцсети.

РИА Новости сообщает, что тренеру Саутгейту 53 года, он возглавлял сборную Англии с 2016 года. Кроме серебра на двух чемпионатах Европы англичане заняли четвертое место на чемпионате мира 2018 года в России.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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