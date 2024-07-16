Роднина считает героями тех россиян, которые поедут на ОИ-2024

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Роднина назвала героями россиян, которые отправятся на Олимпиаду

1:26
Спорт

Россияне, которые поедут участвовать в Олимпийских играх в Париже, пытаются сохранить страну в олимпийском движении, поэтому их можно считать героями. Так считает трехкратная победительница Олимпиад по фигурному катанию депутат Госдумы РФ Ирина Роднина.

Роднина назвала героями россиян, которые отправятся на Олимпиаду
Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян на Олимпиаду в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.

Для них утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице.

Уже сейчас приглашения МОК приняли 15 российских спортсменов.

Роднина напомнила правило Олимпийской хартии: Если страна по политическим мотивам отказывается от участия в Олимпийских играх, то в двух следующих олимпийских циклах она так же не имеет права участвовать.

"Если наши ребята и девушки приняли такое решение, значит, они готовы к повышенному давлению на Олимпийских играх в Париже…Мы пытаемся все-таки сохранить наше положение в олимпийском движении. Если эти ребята едут на Олимпиаду, то, по большому счету, они герои", — цитирует Роднину РИА Новости.

Она добавила, что на представителей СССР и России на Олимпиадах всегда оказывалось повышенное давление.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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