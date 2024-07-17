Мбаппе заключил контракт с "Реалом"

Киллиан Мбаппе будет играть за "Реал"

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Француз Киллиан Мбаппе официально подписал контракт с футбольным клубом "Реал".

Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

Перед этим 25-летний футболист прошел медосмотр. Соглашение было подписано на базе "королевского клуба" при участии президента "Реала" Флорентино Переса.

Руководство "Реала" объявило о заключении пятилетнего контракта с Мбаппе. Он перешел в клуб на правах свободного агента.

7 лет Киллиан выступал за "ПСЖ". В его составе Мбаппе стал шестикратным чемпионом Франции, четырежды выиграл Кубок страны. Игрок забил 256 мячей за команду и является рекордсменом "ПСЖ" по этому показателю, пишет РИА Новости.