Итальянцы собираются превзойти результат предыдущей Олимпиады

Президент НОК: Италия готовится превзойти результаты на Олимпиаде в Токио

Италия собирается на Олимпиаде в Париже показать результат лучше, чем на прошлых соревнованиях в Токио. Тогда ее спортсмены завоевали 40 медалей. Об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета страны Джованни Малаго.

Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада, CC BY 2.0

"Цель — сделать на одну больше, чем 40 в Токио. Это совсем непросто, но мы очень хорошо поработали в этот нетипичный трехлетний период, когда последние игры были в 2021 году", — цитирует его РИА Новости, ссылаясь на Messaggero.

Президент НОК Италии добавил, что они прогнозируют, что Италия займет место между шестым и одиннадцатым в общем медальном зачете, "но никто ничего не говорит, что большие страны будут выигрывать все меньше и меньше медалей".