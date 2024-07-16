Вяльбе: рада, что в России не покажут Олимпиаду, это будет убогое зрелище

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Вяльбе поддержала российские каналы, которые не покажут Олимпиаду

1:14
Спорт

Президент Федерации лыжных гонок России трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе рада решению отказаться транслировать в России ОИ-2024. Она считает, что без сильнейших российских спортсменов соревнования будут ущербными в плане конкуренции и зрелищности.

Вяльбе поддержала российские каналы, которые не покажут Олимпиаду
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан, CC BY 4.0

Вяльбе заявила, что за выступлениями россиян на Играх в Париже следить не будет.

"Я так рада, что мы отказались от показа Олимпийских игр в Париже. Мне кажется, что это будет какое-то убожество, а не Олимпиада", — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Она добавила, что не обсуждает и не осуждает тех российских атлетов, кто решил участвовать.

"Участие — это личное дело каждого человека. Наверное, у спортсменов были какие-то мотивы, чтобы принимать такое решение. Смотреть Олимпийские игры я не буду", — заявила она.

Напомним, что Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян на Игры в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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