Вяльбе: рада, что в России не покажут Олимпиаду, это будет убогое зрелище

Президент Федерации лыжных гонок России трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе рада решению отказаться транслировать в России ОИ-2024. Она считает, что без сильнейших российских спортсменов соревнования будут ущербными в плане конкуренции и зрелищности.
Вяльбе заявила, что за выступлениями россиян на Играх в Париже следить не будет.
"Я так рада, что мы отказались от показа Олимпийских игр в Париже. Мне кажется, что это будет какое-то убожество, а не Олимпиада", — цитирует Вяльбе РИА Новости.
Она добавила, что не обсуждает и не осуждает тех российских атлетов, кто решил участвовать.
"Участие — это личное дело каждого человека. Наверное, у спортсменов были какие-то мотивы, чтобы принимать такое решение. Смотреть Олимпийские игры я не буду", — заявила она.
Напомним, что Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян на Игры в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.
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