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Роналду — худший игрок Евро по реализации моментов

Роналду признали худшим игроком Евро-2024 по реализации моментов

1:31
Спорт

Нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду признали худшим в Евро-2024 по реализации моментов. Такой вердикт вынес WhoScored.

Роналду признали худшим игроком Евро-2024 по реализации моментов
Фото: flickr.com by gowestphoto, CC BY 2.0

На чемпионате Европы по футболу, который приняла Германия, 39-летний игрок провел пять матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Национальная команда Португалии дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла Франции.

На втором месте рейтинга худших игроков Евро по реализации моментов оказался полузащитник сборной Германии Кай Хаверц. Третье досталось бельгийцу Ромелу Лукаку.

Топ-6 худших игроков Евро-2024 по реализации моментов:
1. Криштиану Роналду (-3,5 xG)
2. Кай Хаверц (-3,1)
3. Ромелу Лукаку (-2,3)
4. Килиан Мбаппе (-2,0)
5. Мемфис Депай (-2,0)
6. Александр Митрович (-1,8)

Напомним, что чемпионский титул завоевала сборная Испании. В финале она сыграла с Англией. Решающий матч закончился со счетом 2:1. Так, "Красная фурия" завоевала трофей в четвертый раз в истории, а англичане проиграли второй раз подряд в финале, пишет "СЭ".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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