ФК "Спартак" получит 750 млн рублей по контракту с банком РФ

Благодаря контракту с банком "Спартак" получит 750 млн рублей

0:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Руководство московского футбольного клуба "Спартак" заключило многомиллионный контракт с российским банком.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0

Теперь клуб получит 750 млн рублей.

Контракт будет заключён на три года, за каждый из которых клуб заработает 250 млн рублей, пишет RT.RU.

Помимо этого соглашением предусмотрены бонусы, связанные с привлечением болельщиков красно-белых в экосистему банка.

Ранее "Спартак" возглавил тренер из Сербии Деян Станкович. По итогам минувшего сезона команда под его наставничеством заняла пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге.