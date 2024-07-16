ФК "Спартак" получит 750 млн рублей по контракту с банком РФ

Руководство московского футбольного клуба "Спартак" заключило многомиллионный контракт с российским банком.
Теперь клуб получит 750 млн рублей.
Контракт будет заключён на три года, за каждый из которых клуб заработает 250 млн рублей, пишет RT.RU.
Помимо этого соглашением предусмотрены бонусы, связанные с привлечением болельщиков красно-белых в экосистему банка.
Ранее "Спартак" возглавил тренер из Сербии Деян Станкович. По итогам минувшего сезона команда под его наставничеством заняла пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге.
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