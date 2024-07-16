Криштиану Роналду вновь рекордсмен, но уже в отрицательной статистике

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду показал худшие результаты по реализации моментов на Евро-2020 по версии WhoScored.
Во время чемпионата Европы, который проходил в Германии, 39-летний футболист провёл пять матчей, в которых отметился лишь одной результативной передачей. Сборная Португалии дошла до четвертьфинала турнира, где уступила Франции со счётом 0:0, но в серии пенальти проиграла со счётом 3:5.
Второе место в рейтинге худших игроков Евро по реализации моментов занимает полузащитник сборной Германии Кай Хаверц. На третьей строчке расположился бельгиец Ромелу Лукаку.
Криштиану Роналду уже заявил, что в ЧЕ-2026 он участвовать не будет. Однако о завершении карьеры он не заявлял.
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