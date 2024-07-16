Как быстро и безопасно подтянуть фигуру: советы от старшего тренера LEVITA

Старший тренер рассказала, как быстро и безопасно подтянуть фигуру

1:26 Your browser does not support the audio element. Спорт

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала в интервью "Ленте.ру", сколько времени требуется для подтягивания фигуры и как ускорить этот процесс.

Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

По словам Бахтуриной, сроки зависят от цели и ряда других факторов. "Если нужно сбросить два килограмма и подтянуть мышцы, это займет одно время. Для глобальных целей, таких как похудение на 15 килограммов или наращивание мышечной массы, потребуется значительно больше времени и усилий", — объяснила она.

Эксперт отметила, что быстрых результатов ожидать не стоит. Все экспресс-методы, включая быстрые диеты и голодовки, дают лишь временный эффект и добавляют организму стресс, который часто приводит к перееданию. В результате, здоровье ухудшается, вес колеблется, и состояние кожи и волос портится.

Чтобы добиться стойкого результата без стресса, Бахтурина рекомендует подходить к вопросу комплексно. "Необходимо сочетать тренировки и правильное питание, соблюдать водный баланс, а также получить рекомендации врача", — советует тренер. Она рекомендует тренироваться три раза в неделю, чередуя силовые упражнения и растяжку, придерживаться постоянного режима дня и сна, сбалансировано питаться и следить за водным балансом.