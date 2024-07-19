Как победить жару с помощью правильного питания: простые советы

В жаркую погоду стоит изменить привычный режим питания. Традиционные три приёма пищи в день лучше оставить для прохладных сезонов. В зной и духоту рекомендуется увеличить количество трапез, делая их более частыми, но менее обильными.
Да, это не шутка: в условиях высокой температуры воздуха нужно питаться чаще. При этом порции должны быть меньшими по объёму, чем обычно. Это поможет улучшить самочувствие в жаркий период.
Когда на улице и в помещении слишком жарко, следует избегать тяжёлой пищи. Вместо фастфуда, мяса по-французски, жареной картошки и жюльена предпочтительнее выбрать лёгкий овощной салат. Важно, чтобы блюда были некалорийными, а порции — небольшими.
Количество приёмов пищи в течение дня должно увеличиться до пяти-шести. Такой режим поможет избавиться от чувства голода без лишней нагрузки на желудочно-кишечный тракт и организм в целом. В результате станет легче переносить жару.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.