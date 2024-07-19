Как победить жару с помощью правильного питания: простые советы

Как часто нужно питаться в жару: 3 приема пищи в день — это неправильный режим

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

В жаркую погоду стоит изменить привычный режим питания. Традиционные три приёма пищи в день лучше оставить для прохладных сезонов. В зной и духоту рекомендуется увеличить количество трапез, делая их более частыми, но менее обильными.

Фото: Wikipedia by Dr Jean Fortunet, CC BY-SA 3.0

Да, это не шутка: в условиях высокой температуры воздуха нужно питаться чаще. При этом порции должны быть меньшими по объёму, чем обычно. Это поможет улучшить самочувствие в жаркий период.

Когда на улице и в помещении слишком жарко, следует избегать тяжёлой пищи. Вместо фастфуда, мяса по-французски, жареной картошки и жюльена предпочтительнее выбрать лёгкий овощной салат. Важно, чтобы блюда были некалорийными, а порции — небольшими.

Количество приёмов пищи в течение дня должно увеличиться до пяти-шести. Такой режим поможет избавиться от чувства голода без лишней нагрузки на желудочно-кишечный тракт и организм в целом. В результате станет легче переносить жару.