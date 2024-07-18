Назван тип тренировок, снижающий риск развития рака

DailyMail: риск развития рака снижают тренировки высокой и средней интенсивности

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Для снижения риска развития рака рекомендуется ежедневно уделять до 60 минут физическим упражнениям высокой и средней интенсивности. К таким занятиям относятся бег, ходьба, плавание, езда на велосипеде и теннис. Об этом сообщил британский онколог Питер Харпер в интервью Daily Mail.

Фото: flickr.com by Everett Harper, CC BY-SA 2.0

Доктор Харпер пояснил, что иммунная система человека борется с раком различными способами, одним из которых является выработка белых кровяных телец, известных как Т-клетки. Эти клетки, часто называемые «киллерами», способны уничтожать бактерии, вирусы и раковые клетки по всему организму.

По словам доктора Харпера, физические нагрузки влияют на иммунную систему, усиливая или ослабляя ее. Наиболее эффективными для укрепления Т-клеток и защиты от рака являются ежедневные (или почти ежедневные) занятия бегом, ходьбой, плаванием, ездой на велосипеде и подвижными играми, такими как теннис. При этом важно поддерживать темп тренировок на высоком или умеренном уровне.

Доктор Харпер также подчеркнул, что чрезмерные нагрузки могут быть вредны. Занятия, продолжающиеся более 60 минут без включения дней отдыха, могут привести к снижению иммунитета.