Всемирные игры дружбы 2025 года: Россия переносит соревнования из-за политических споров

Почему Всемирные игры дружбы перенесены на следующий год

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Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов объявил, что Всемирные игры дружбы, запланированные на этот год в Москве и Екатеринбурге, перенесены на 2025 год. Эту информацию он озвучил на пресс-конференции в Новосибирске. По его словам, соревнования официально перенесены на следующий год.

Фото: stroi.mos.ru by Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, CC BY 4.0

Изначально первоначально запланированные на сентябрь этого года Игры дружбы были отложены, после того как Международный олимпийский комитет призвал спортсменов бойкотировать мероприятие, обвинив его в политизации спорта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ обвинил МОК в давлении на спортсменов.

Несмотря на эти обстоятельства, организаторы продолжают подготовку к Играм дружбы, которые теперь состоятся в следующем году.