Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов объявил, что Всемирные игры дружбы, запланированные на этот год в Москве и Екатеринбурге, перенесены на 2025 год. Эту информацию он озвучил на пресс-конференции в Новосибирске. По его словам, соревнования официально перенесены на следующий год.
Изначально первоначально запланированные на сентябрь этого года Игры дружбы были отложены, после того как Международный олимпийский комитет призвал спортсменов бойкотировать мероприятие, обвинив его в политизации спорта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ обвинил МОК в давлении на спортсменов.
Несмотря на эти обстоятельства, организаторы продолжают подготовку к Играм дружбы, которые теперь состоятся в следующем году.
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