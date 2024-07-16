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Всемирные игры дружбы 2025 года: Россия переносит соревнования из-за политических споров

Почему Всемирные игры дружбы перенесены на следующий год

0:53
Спорт

Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов объявил, что Всемирные игры дружбы, запланированные на этот год в Москве и Екатеринбурге, перенесены на 2025 год. Эту информацию он озвучил на пресс-конференции в Новосибирске. По его словам, соревнования официально перенесены на следующий год.

Почему Всемирные игры дружбы перенесены на следующий год
Фото: stroi.mos.ru by Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, CC BY 4.0

Изначально первоначально запланированные на сентябрь этого года Игры дружбы были отложены, после того как Международный олимпийский комитет призвал спортсменов бойкотировать мероприятие, обвинив его в политизации спорта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ обвинил МОК в давлении на спортсменов.

Несмотря на эти обстоятельства, организаторы продолжают подготовку к Играм дружбы, которые теперь состоятся в следующем году.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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