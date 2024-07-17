Не пропускайте завтрак! Узнайте, как он влияет на ваш вес

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Действительно ли первый прием пищи самый важный

1:56
Спорт

Все мы знаем известную пословицу: "Завтрак съешь сам, обед подели с другом, ужин отдай врагу". Можно ли, исходя из этого, считать завтрак самым важным приемом пищи?

Действительно ли первый прием пищи самый важный
Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway, CC BY 2.0

По мнению многих диетологов, сбалансированный завтрак играет ключевую роль после ночного сна, так как в течение ночи организм тратит много энергии на восстановление после активного дня.

Мало кому понравится чувствовать усталость и сонливость через несколько часов после пробуждения. Вот почему по утрам нашему организму необходима новая порция энергии из пищи.

Завтрак обладает и другими преимуществами, которые могут убедить вас не пропускать этот прием пищи.

Связь завтрака с ожирением
В одном из исследований, в котором анализировались данные о здоровье 50 000 человек на протяжении семи лет, выяснилось, что те, кто не пропускал завтрак, имели более низкий индекс массы тела (ИМТ) по сравнению с теми, кто основное внимание уделял обеду или ужину.

По мнению авторов исследования, завтрак способствует увеличению насыщения, снижению калорийности последующих приемов пищи и улучшению чувствительности к инсулину.

Еще одно исследование с участием 52 женщин с ожирением, которые участвовали в 12-недельной программе похудения, подтвердило эти выводы. Все участницы потребляли одинаковое количество калорий, но те, кто завтракал, теряли больше веса.

Исследователи сделали вывод, что похудение связано не столько с самим завтраком, сколько с изменением привычного распорядка дня.

Современные диетологи утверждают, что влияние завтрака на ожирение объясняется тем, что люди, которые его не пропускают, обычно придерживаются здорового образа жизни и следуют определенному режиму дня.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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