Альфа-Банк и "Спартак" заключают трехлетний спонсорский контракт на 750 миллионов рублей

750 миллионов рублей от Альфа-Банка: новый спортивный контракт с "Спартаком"

0:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

Альфа-Банк собирается заключить трехлетний спонсорский контракт с футбольным клубом "Спартак" на сумму 750 миллионов рублей. В рамках этого соглашения клуб будет получать годовую выплату в размере 250 миллионов рублей, а также дополнительное финансирование, зависящее от числа болельщиков, использующих услуги банка.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0

Это не первое участие Альфа-Банка в спортивных проектах. Ранее банк выступал в качестве генерального партнера Медиа-футбольной лиги и стал партнером клуба "Акрон". Кроме того, банк активно поддерживает другие виды спорта, включая партнерство с Союзом биатлонистов России, Всероссийской федерацией художественной гимнастики, а также федерациями серфинга и велосипедного спорта России.