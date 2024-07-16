Альфа-Банк и "Спартак" заключают трехлетний спонсорский контракт на 750 миллионов рублей

Альфа-Банк собирается заключить трехлетний спонсорский контракт с футбольным клубом "Спартак" на сумму 750 миллионов рублей. В рамках этого соглашения клуб будет получать годовую выплату в размере 250 миллионов рублей, а также дополнительное финансирование, зависящее от числа болельщиков, использующих услуги банка.
Это не первое участие Альфа-Банка в спортивных проектах. Ранее банк выступал в качестве генерального партнера Медиа-футбольной лиги и стал партнером клуба "Акрон". Кроме того, банк активно поддерживает другие виды спорта, включая партнерство с Союзом биатлонистов России, Всероссийской федерацией художественной гимнастики, а также федерациями серфинга и велосипедного спорта России.
Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.