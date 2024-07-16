Диета и злость: неожиданные перемены в вашем поведении

Следование диете положительно влияет на общее самочувствие человека, его фигуру, качество сна и многое другое. Однако есть еще один аспект, о котором часто не говорят эксперты, — изменение характера.
О том, как диета влияет на характер человека, рассказала врач-диетолог Марият Мухина в интервью для RuNews24. ru. Основная проблема заключается в появлении раздражительности и нервозности. Эти изменения неизбежны при резком введении ограничений в рационе.
Это происходит потому, что человек только начинает привыкать к новому режиму питания, в то время как его семья или коллеги не обязаны следовать тем же правилам.
Из-за этого могут возникнуть конфликты и скандалы.
Специалистам хорошо известно это явление, называемое "злостью голодающего". Резкие изменения настроения и другие проявления эмоциональной нестабильности — частые спутники ограничений в питании, отмечает врач.
Когда человек на диете испытывает голод, он больше не может снять стресс привычным приемом пищи. В итоге негативные эмоции выплескиваются на окружающих, что приводит к учащению конфликтов. Поэтому переход на новую диету не должен быть резким.
Что касается выбора диеты, эксперты рекомендуют следить за уровнем глюкозы и белка, дефицит которых может вызвать раздражительность, апатию и тревожность.
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