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Диета и злость: неожиданные перемены в вашем поведении

Названо необычное влияние диеты: что случится, если изменить свои пищевые привычки

1:32
Спорт

Следование диете положительно влияет на общее самочувствие человека, его фигуру, качество сна и многое другое. Однако есть еще один аспект, о котором часто не говорят эксперты, — изменение характера.

Названо необычное влияние диеты: что случится, если изменить свои пищевые привычки
Фото: Wikipedia by Dr Jean Fortunet, CC BY-SA 3.0

О том, как диета влияет на характер человека, рассказала врач-диетолог Марият Мухина в интервью для RuNews24. ru. Основная проблема заключается в появлении раздражительности и нервозности. Эти изменения неизбежны при резком введении ограничений в рационе.

Это происходит потому, что человек только начинает привыкать к новому режиму питания, в то время как его семья или коллеги не обязаны следовать тем же правилам.

Из-за этого могут возникнуть конфликты и скандалы.

Специалистам хорошо известно это явление, называемое "злостью голодающего". Резкие изменения настроения и другие проявления эмоциональной нестабильности — частые спутники ограничений в питании, отмечает врач.

Когда человек на диете испытывает голод, он больше не может снять стресс привычным приемом пищи. В итоге негативные эмоции выплескиваются на окружающих, что приводит к учащению конфликтов. Поэтому переход на новую диету не должен быть резким.

Что касается выбора диеты, эксперты рекомендуют следить за уровнем глюкозы и белка, дефицит которых может вызвать раздражительность, апатию и тревожность.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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