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Женский футбол. Матч Россия — КНДР закончился ничьей

Российские футболистки сыграли вничью с командой КНДР

1:22
Спорт

Женская футбольная сборная России встретилась на поле с национальной командой КНДР в товарищеском матче. Он прошел 15 июля в Москве и закончился со счётом 0:0.

Российские футболистки сыграли вничью с командой КНДР
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

Напомним, что 12 июля в первом контрольном матче россиянки уступили кореянкам. Вторые забили в наши ворота три мяча. Матч закончился счётом 0:3.

В отличие от предыдущего матча, когда россиянки робко выглядели на протяжении всей игры, на эту встречу наши девушки вышли более мобилизованными. Первые полчаса преимуществом не владела ни одна из команд, игра шла на встречных курсах. Однако потом футболистки Северной Кореи "забрали мяч". Концовку первого тайма они провели в атаках.

Во втором тайме игра напоминала концовку первого: всю вторую половину матча кореянки пытались атаковать, имели серьезное территориальное преимущество, но российская команда сыграла надёжно в обороне. Итоговый счет 0:0, скорее, можно занести в актив сборной России.

КНДР находится на 10-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Национальная команда Северной Кореи — трёхкратный чемпион Азии и трёхкратный победитель Азиатских игр.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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