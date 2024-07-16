Экипировка олимпийской сборной Китая на Париж-2024 получила негативную оценку

Олимпийскую форму сборной Китая раскритиковали в соцсетях

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Презентация экипировки олимпийской сборной Китая на Париж-2024 вызвала критику среди китайских пользователей сети, передает NextShark.

Фото: nextshark.b-cdn.net is licensed under Free More info

Многие называют дизайн одежды уродливым и устаревшим: мужчины получают красный пиджак и белые брюки, в то время как женщинам выдают жакет, юбку и туфли на высоких каблуках.

Критики Xiaohongshu, популярной китайской платформы, особенно разочарованы отсутствием выбора у спортсменок.

Один из пользователей прокомментировал: "… отсутствие возможности надеть брюки — большая проблема".

Критика распространяется и на общий дизайн, спортивная форма напоминает прошлые олимпийские наряды.

Монголия, наоборот, получила похвалу за свою традиционную одежду, которая включает национальную и олимпийскую символику.