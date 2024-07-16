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Какие выплаты получат олимпийские медалисты на Играх в Париже?

Сколько заработают олимпийские медалисты на Играх в Париже?

1:29
Спорт

Завоевание олимпийской золотой медали может изменить жизнь спортсмена и в финансовом смысле, и в плане дальнейшего роста.

Сколько заработают олимпийские медалисты на Играх в Париже?
Фото: commons.wikimedia.org by Jonathanfv, CC BY 3.0

Спортсмены, которые выиграют индивидуальное золото на Олимпийских играх 2024 года в Париже, представляя Малайзию, Марокко или Сербию, получат свыше 200 000 долларов от правительства своей страны или национального олимпийского комитета, согласно опросу о выплатах за медали, проведенному USA TODAY Sports.

К примеру, Италия, которая выиграла 10 золотых медалей в Токио, предлагала выплаты от 100 000 долларов.

Дополнительными подарки — квартиры и путевки на отдых. Размеры выплат увеличиваются, если спортсмен побьет олимпийский рекорд.

Особенно это актуально для спортсменов в менее популярных олимпийских видах спорта, где сложнее заключить соглашения об одобрении и спонсорстве, деньги за медали для них могут иметь огромное значение.

"Если я стану первым или четвертым в гонке, а это вопрос 0,3 секунды, это определит, в какой квартире я буду жить в следующем году", — рассказывает американский гребец на каноэ Невин Харрисон.

Однако это одна сторона медали. Есть и другая. Участвуя в соревнованиях, олимпиец может получить травмы, которые, к сожалению, могут закрыть ему путь в большой спорт.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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