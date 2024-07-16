Итальянский тренер Фабио Капелло восхищен игрой испанского вингера

Тренер Фабио Капелло назвал футболиста, который впечатлил своей игрой на Евро-2024

1:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказал своё восхищение игроком, который выступал в составе сборной Испании на Чемпионате Европы-2024, пишет "Евро-футбол.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Steindy (talk), CC BY-SA 3.0

Капелло впечатлен игрой Нико Уильямса. Итальянский тренер в интервью Sky Sport Italia отметил, что этот футболист выделялся в матче против Италии, после этого игрок подтвердил свой класс в каждой следующей игре турнира.

Испанский футболист Николас (Нико) Уильямс Артуэр родился 12 июля 2002 года. Играет на позиции полузащитника за La Liga Клуб Атлетик Бильбао и сборную Испании. Дебютировал на Чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

У Нико, по словам итальянца, отличная техника и скорость. Он хорошо понимает, как нужно действовать на поле. На Евро-2024 Уильямс провел шесть матчей, отличившись двумя голами и одной результативной передачей.

В финале турнира сборная Испании одолела сборную Англии со счётом 2:1.