Стало известно, где пройдет следующий чемпионат Европы

Где пройдет Евро-2028?

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Чемпионат Европы-2024 завершил своё проведение. Победу на турнире одержала команда из Испании, которая в финале победила Англию со счётом 2:1, пишет "Евро-футбол.ру".

Фото: flickr.com by Markus Unger from Vienna, Austria, CC BY 2.0

Следующий Чемпионат Европы запланирован на лето 2028 года, то есть через четыре года болельщики вновь могут наблюдать за игрой любимых команд.

Точные даты проведения турнира ещё утверждены, но предполагается, что Евро начнётся 8 июня и завершится 8 июля.

Как стало известно, Евро-2028 пройдёт в Великобритании (Англия, Северная Ирландия, Шотландия, Уэльс) и Ирландии. Матчи чемпионата будут проходить на десяти стадионах, включая "Уэмбли".

Отборочный этап следующего Чемпионата Европы будет проведён с марта по ноябрь 2027 года.