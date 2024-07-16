Какие упражнение помогут сделать мощные предплечья: без вариантов

Стало известно, какие упражнения подходят для предплечий

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Мощные предплечья не только улучшают общий внешний вид рук, но и играют ключевую роль в улучшении хвата, что важно для множества видов спорта и повседневной активности. Для достижения этой цели, необходимо уделить внимание специальным упражнениям, направленным на развитие силы и массы предплечий.

Фото: commons.wikimedia.org by Эван-Эймос, CC BY-SA 3.0

Сгибания рук с гантелями на запястья

Это базовое упражнение эффективно развивает сгибатели предплечий. Выполняется сидя, локти опираются на бедра, кисти с гантелями свисают за колени. Сгибайте запястья, поднимая гантели вверх, затем медленно опускайте их вниз.

Разгибания рук с гантелями на запястья

Для равномерного развития предплечий необходимо тренировать и разгибатели. Сядьте, опираясь локтями на бедра, но теперь ладони смотрят вниз. Поднимайте и опускайте гантели только усилиями запястий.

Вращения с гантелями

Это упражнение направлено на развитие мышц, стабилизирующих запястье. Держите гантели в руках, вытянутых вдоль тела. Выполняйте вращения кистей, чередуя направления — вперед и назад.

Молотковые сгибания

Молотковые сгибания, в отличие от классических, больше нагружают предплечья и брахиорадиалис. Выполняйте их стоя или сидя, держа гантели параллельно телу и поднимая их к плечам.

Тяга штанги обратным хватом

Это комплексное упражнение задействует не только предплечья, но и бицепсы. Возьмите штангу обратным хватом и поднимайте её к груди, стараясь максимально напрягать предплечья.

Подъем на носки с весом

Это упражнение помогает укрепить предплечья через удержание веса. Держите штангу или гантели в руках, вытянутых вдоль тела, и выполняйте подъемы на носки. Зафиксированный вес стимулирует мышцы предплечий, улучшая их силу и выносливость.

Использование эспандера

Эспандер — удобный инструмент для тренировки предплечий в любое время. Сжимайте и разжимайте эспандер в течение 1-2 минут для развития силы хвата.

Подвес на турнике

Простое и эффективное упражнение. Висите на турнике с максимальной длительностью, постепенно увеличивая время. Это упражнение прекрасно развивает выносливость и силу хвата.

Регулярно включайте эти упражнения в свою тренировочную программу, и уже через несколько недель вы заметите значительное улучшение силы и объема предплечий. Разнообразие упражнений позволит вам равномерно нагрузить все группы мышц предплечий, что обеспечит гармоничное развитие и эстетичный вид ваших рук.