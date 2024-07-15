Как сохранить форму в отпуске: советы от фитнес-тренера Тома Холланда

Фитнес-тренер Том Холланд предложил метод поддержания формы во время отпуска. Его советы приводит издание Men Today.
Он утверждает, что короткая тренировка длительностью всего пять минут поможет сохранить физическую форму даже во время пребывания в отеле. В основе этой тренировки лежат упражнения, такие как прыжки стоя, прыжки в планке и боковые прыжки.
Кроме того, Холланд предложил выполнить упражнение под названием "фигурист". Для его выполнения необходимо стать на ширине плеч, затем сделать прыжок на правую ногу, согнуть колено и завести левую ногу за правую лодыжку, не касаясь пола. Затем повторить упражнение на другую сторону.
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