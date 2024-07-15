Как сохранить форму в отпуске: советы от фитнес-тренера Тома Холланда

Эффективные тренировки на отдыхе: секреты от фитнес-тренера

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Фитнес-тренер Том Холланд предложил метод поддержания формы во время отпуска. Его советы приводит издание Men Today.

Фото: commons.wikimedia.org by Hanako.R, CC BY-SA 4.0

Он утверждает, что короткая тренировка длительностью всего пять минут поможет сохранить физическую форму даже во время пребывания в отеле. В основе этой тренировки лежат упражнения, такие как прыжки стоя, прыжки в планке и боковые прыжки.

Кроме того, Холланд предложил выполнить упражнение под названием "фигурист". Для его выполнения необходимо стать на ширине плеч, затем сделать прыжок на правую ногу, согнуть колено и завести левую ногу за правую лодыжку, не касаясь пола. Затем повторить упражнение на другую сторону.