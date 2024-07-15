Тренер назвал бёрпи одним из самых сложных упражнений со своим весом

Фитнес-эксперт: Во время выполнения бёрпи быстро меняется ваше давление

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

С каждым годом все более популярными становятся комплексные упражнения или упражнения, которые напоминают подражание животным. Фитнес-директор Евгений Мосалёв рассказал в беседе с NewsInfo. Ru об одном из сложных комплексных упражнений — бёрпи. Оно — многосуставное высокоинтенсивное упражнение, которое состоит из нескольких более простых.

Фото: commons.wikimedia.org by Taco fleur, CC BY-SA 4.0

"Исходное положение стоя. Затем нужно выполнить приседание, после этого переход прыжком в упор лежа, отжимание, возвращаемся в положение упор присев, и из него делаем прыжок, ставя ноги врозь, а руки через стороны поднимаем, затем снова — приседание, отжимание и прыжок", — объяснил эксперт.

По его словам, бёрпи — упражнение с собственным весом, которое считается одним из самых сложных. Рекомендовано оно не всем.

Прежде чем выполнять бёрпи, тем, у кого есть проблемы с коленным или плечевым суставами или с позвоночником, стоит проконсультироваться с врачом.

Фитнес-директор сети фитнес-клубов добавил, что, если у человека есть цель научиться делать бёрпи, с начала нужно делать подводящие или подготовительные упражнения. Так вот отжимания, приседания, прыжки — подводящие к бёрпи.