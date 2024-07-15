ФК "Спартак" разгромил узбекский "Насаф" в товарищеском матче

ФК "Спартак" разгромил узбекский "Насаф" в товарищеском матче

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Столичный футбольный клуб "Спартак" 15 июля сыграл в заключительном товарищеском матче с узбекским клубом "Насаф". Это был последний товарищеский матч перед новым сезоном РПЛ.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0

Команды встретились на стадионе "Лукойл Арена" в Москве в 14:00 мск. Матч закончился разгромной победой красно-белых — 3:0.

Уже на 12-й минуте защитник Даниил Денисов забил гол за "Спартак". На 43-й минуте форвард московского клуба Павел Мелёшин забросил второй мяч в ворота противника. Через две минуты после этого полузащитник Даниил Зорин утроил преимущество "Спартака".

Напомним, прошедший сезон "Спартак" закончил на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.