"Монако" 12 августа сыграет с "Барселоной"

Клуб "Монако" с Головиным сыграет с "Барсой"

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Футбольный клуб "Монако", где играет российский молодой полузащитник Александр Головин, выйдет на поле с каталонской "Барселоной" в рамках предсезонного турнира "Кубок Жоана Гампера", рассказали на сайте "Барселоны".

Фото: flickr.com by Börkur Sigurbjörnsson from Barcelona, CC BY 2.0

Матч пройдет 12 августа на Олимпийском стадионе Льюиса Компаниса.

Серебряный призер чемпионата Франции"Монако" начнет новый сезон Лиги 1 матчем против "Сент-Этьена" 18 августа на домашнем стадионе. "Барселона" же днем ранее в первом туре Ла Лиги встретится на выезде с "Валенсией", пишет РИА Новости.