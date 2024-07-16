Трусова и Игнатов собрались жениться 17 августа

Фигуристы Игнатов и Трусова поженятся 17 августа

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании Александра Трусова сообщила дату своей свадьбы с фигуристом Макаром Игнатовым. Торжество состоится 17 августа.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Трусовой в июне исполнилось 20 лет. Ранее она объявила о скорой свадьбе с Игнатовым. Фигуристы 14 июля выступили на сцене VK Fest в "Лужниках" с шариками. В одном из них находилась записка с датой свадьбы спортсменов.

"17 августа 2024 года", — объявила ведущая мероприятия Ида Галич, пишет РИА Новости.

После этого Александра поправила волосы — на спине фигуристки была изображена цифра 17, а на спине Игнатова — 08. Напомним, что Трусова уже успела стать обладательницей бронзовой медали чемпионата мира, серебром и бронзой чемпионатов Европы.