Трусова и Игнатов собрались жениться 17 августа

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании Александра Трусова сообщила дату своей свадьбы с фигуристом Макаром Игнатовым. Торжество состоится 17 августа.
Трусовой в июне исполнилось 20 лет. Ранее она объявила о скорой свадьбе с Игнатовым. Фигуристы 14 июля выступили на сцене VK Fest в "Лужниках" с шариками. В одном из них находилась записка с датой свадьбы спортсменов.
"17 августа 2024 года", — объявила ведущая мероприятия Ида Галич, пишет РИА Новости.
После этого Александра поправила волосы — на спине фигуристки была изображена цифра 17, а на спине Игнатова — 08. Напомним, что Трусова уже успела стать обладательницей бронзовой медали чемпионата мира, серебром и бронзой чемпионатов Европы.
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