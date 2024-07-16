Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самые милые породы кошек
Как сохранить красоту ног: избегайте этих привычек
В Китае научились находить большие военные корабли на плохих спутниковых снимках
Эксперты выяснили, сколько придется переплатить по ипотеке
Ксения Бородина забрала с Алтая домой очаровательного питомца
Вода из горячего крана ухудшает вкус чая и кофе
Эксперты рассказали, к каким багажникам чаще присматриваются
Почему в Санкт-Петербурге обязательно нужно разводить мосты
Где пройдет Евро-2028?
Трусова и Игнатов собрались жениться 17 августа

Фигуристы Игнатов и Трусова поженятся 17 августа

1:00
Спорт

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании Александра Трусова сообщила дату своей свадьбы с фигуристом Макаром Игнатовым. Торжество состоится 17 августа.

Фигуристы Игнатов и Трусова поженятся 17 августа
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Трусовой в июне исполнилось 20 лет. Ранее она объявила о скорой свадьбе с Игнатовым. Фигуристы 14 июля выступили на сцене VK Fest в "Лужниках" с шариками. В одном из них находилась записка с датой свадьбы спортсменов.

"17 августа 2024 года", — объявила ведущая мероприятия Ида Галич, пишет РИА Новости.

После этого Александра поправила волосы — на спине фигуристки была изображена цифра 17, а на спине Игнатова — 08. Напомним, что Трусова уже успела стать обладательницей бронзовой медали чемпионата мира, серебром и бронзой чемпионатов Европы.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Актёр Станислав Садальский оценил огромный дворец Елены Малышевой в США

Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.

Садальский высказался о дворце Елены Малышевой в США
4 причины скручивания листьев помидоров
У помидоров могут скручиваться листьям по четырём причинам
Молодая жена Евгения Петросяна объяснила, на что ей не жалко тратить деньги
Как кефиром поливать помидоры: советы и рекомендации
Только на западных кладбищах Украины будет лежать 1 млн погибших боевиков Дмитрий Плотников Кризис управления в ВСУ нарастает: седьмой комбриг скоро будет снят с должности Любовь Степушова
Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали
Откройте секрет совершенной кожи: почему сода идеальный союзник в борьбе с чёрными точками?
Нежные пирожки с яблоками: замешиваем для них тесто по удачному секретному рецепту
Нежные пирожки с яблоками: замешиваем для них тесто по удачному секретному рецепту
Последние материалы
Эффективные средства против выпадения волос
Ветврач Бубнова советует сразу обращаться в клинику при симптомах отравления питомца
Как приготовить самое ароматное мятное варенье: секретный рецепт хозяек
Золото может достигнуть $40,000 за унцию
Алексей Чадов назвал Смольянинова* "гнилым человеком"
Анастасия Решетова заявила, что абьюз повлиял на неё положительно
Американские учёные рассказали, что затмение может быть стрессом для животных
На Байкале создают декорации для съёмок фильма "Сказка о царе Салтане"
Фигуристы Игнатов и Трусова поженятся 17 августа
Star Wars Outlaws: новый подход к открытому миру без традиционных элементов Ubisoft
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников