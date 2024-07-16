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Боец UFC Царукян хочет потренироваться Чимаевым

Царукян собирается устроить схватку с Чимаевым

Спорт

Боец UFC в легком весе Арман Царукян рассматривает возможность потренироваться с бойцом в среднем весе Хамзатом Чимаевым.

Царукян собирается устроить схватку с Чимаевым
Фото: commons.wikimedia.org by Andrius Petrucenia, CC BY-SA 2.0

"Схватка с Хамзатом? Конечно, интересно. Почему нет. Он хорошо борется — проверить свои силы. В целом если будет возможность с ним тренироваться, было бы хорошо. Так как он и высокий, и может работать в стойке левши. Я его попрошу поработать со мной. Если он не откажет. Было бы хорошо — как спарринг-партнер. Конечно, не во всю силу, чтобы он работал, своим весом тяжелым", — рассказал Царукян в интервью Sport24.

Также он сравнил Чимаева с бойцом Исламом Махачевым. Царукян заявил, что они похожи по антропометрии.

Напомним, что Арман Царукян выиграл бой у Чарльза Оливейры (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой прошел 13 апреля в рамках UFC 300 на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе, США.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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