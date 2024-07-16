Англичанин перенес похороны матери из-за финала Евро

Болельщик сборной Англии Дэйв Росс отложил похороны матери, чтобы посмотреть финал Чемпионата Европы по футболу 14 июля, пишет The Sun.
Женщина скончалась во время Евро.
"Очевидно, нам пришлось отложить похороны, потому что мы надеялись, молились, чтобы Англия вышла в финал, и они это сделали. Мне нужно встать очень рано утром в понедельник, чтобы ехать обратно, потому что похороны моей матери во вторник", — цитирует Росса "Чемпионат".
Фанат добавил, что он уверен, что его мама была бы рада видеть его на финале. К сожалению Росса и других английских болельщиков сборная Англии проиграла Евро.
Команда уступила Испании со счетом 2:1 и второй раз подряд по итогам финального матча не стала чемпионом.
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