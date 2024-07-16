Англичанин перенес похороны матери из-за финала Евро

Английский болельщик отложил похороны матери из-за финала Евро

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Болельщик сборной Англии Дэйв Росс отложил похороны матери, чтобы посмотреть финал Чемпионата Европы по футболу 14 июля, пишет The Sun.

Фото: commons.wikimedia.org by Martijn Mureau, CC BY-SA 4.0

Женщина скончалась во время Евро.

"Очевидно, нам пришлось отложить похороны, потому что мы надеялись, молились, чтобы Англия вышла в финал, и они это сделали. Мне нужно встать очень рано утром в понедельник, чтобы ехать обратно, потому что похороны моей матери во вторник", — цитирует Росса "Чемпионат".

Фанат добавил, что он уверен, что его мама была бы рада видеть его на финале. К сожалению Росса и других английских болельщиков сборная Англии проиграла Евро.

Команда уступила Испании со счетом 2:1 и второй раз подряд по итогам финального матча не стала чемпионом.