Станислав Черчесов рассказал, за какой клуб стал болеть

Черчесов: Я стал болельщиком Зенита в какой-то степени

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Экс-наставник российской национальной футбольной сборной, главный тренер команды Казахстана Станислав Черчесов рассказал, за какой российский клуб сейчас болеет.

Фото: commons.wikimedia.org by Djvigrid

В какой-то степени он — болельщик санкт-петербургского "Зенита". 60-летний тренер — легенда и бывший тренер московского "Спартака".

"В "Зените" сейчас работает мой товарищ Богданыч (Сергей Семак), он делает великолепную работу. В прошлом году мы часто переписывались, даже чаще, чем обычно. В тот момент я видел, что ему не так просто. В какой-то сепени я стал болельщиком "Зенита". Замечу: в какой-то степени!" — заявил Станислав Саламович в выпуске шоу на YouTube-канале "Рашен Football".

В составе "Спартака" он стал двукратным чемпионом СССР, дважды побеждал в чемпионате России. В качестве тренера он привёл красно-белых к серебряным медалям РПЛ сезона-2007.