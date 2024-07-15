Российский болельщик обматерил актера Смольянинова* перед финалом Евро

В Берлине накануне финала чемпионата Европы-2024 по футболу болельщик из России встретил покинувшего страну актера Артура Смольянинова* и обматерил его.
"Слышишь, это ты артист, который все визжит против России-то? Овца ты тупорылая, сиди здесь, бомжуй. Фуфлыжник", — цитирует слова болельщика "СЭ".
Футбольный фанат употребил в речи много нецензурной брани. Смольянинов* же попытался ответить и наброситься на мужчину, но актера сдержали его спутники, один из них — блогер и бывший экс-футболист Евгений Савин* (КраСава), которого в марте Тверской суд Москвы заочно арестовал по делу о дискредитации ВС РФ.
Финал Евро между сборными Испании и Англии состоялся 14 июля на арене "Олимпиаштадион" в Берлине. Испанцы выиграли со счетом 2:1 и стали чемпионами в четвертый раз.
*— Признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов.
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