Российский болельщик обматерил актера Смольянинова* перед финалом Евро

Россиянин обматерил актера Смольянинова* перед матчем Испания — Англия

В Берлине накануне финала чемпионата Европы-2024 по футболу болельщик из России встретил покинувшего страну актера Артура Смольянинова* и обматерил его.

Фото: commons.wikimedia.org by Martijn Mureau, CC BY-SA 4.0

"Слышишь, это ты артист, который все визжит против России-то? Овца ты тупорылая, сиди здесь, бомжуй. Фуфлыжник", — цитирует слова болельщика "СЭ".

Футбольный фанат употребил в речи много нецензурной брани. Смольянинов* же попытался ответить и наброситься на мужчину, но актера сдержали его спутники, один из них — блогер и бывший экс-футболист Евгений Савин* (КраСава), которого в марте Тверской суд Москвы заочно арестовал по делу о дискредитации ВС РФ.

Финал Евро между сборными Испании и Англии состоялся 14 июля на арене "Олимпиаштадион" в Берлине. Испанцы выиграли со счетом 2:1 и стали чемпионами в четвертый раз.

*— Признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов.