Родри признан лучшим игроком Евро-2024: Испания побеждает в финале с Англией

Родри, полузащитник сборной Испании и "Манчестер Сити", был признан лучшим игроком прошедшего чемпионата Европы, как сообщает УЕФА.
За турнир Родри провел на поле 521 минуту, забил один гол, а точность его передач составила 92,84%.
"Это, пожалуй, лучший день в моей карьере. Мы стали чемпионами Европы, несмотря на все трудности", — отметил полузащитник.
Он подчеркнул сложную жеребьевку, через которую прошла его команда, и выделил менталитет коллектива, позволивший им завоевать трофей.
Испания одержала победу над Англией со счетом 2:1 в решающем матче, который прошел на стадионе "Олимпийский" в Берлине. Нико Уильямс забил первый мяч на 47-й минуте, Коул Палмер сравнял счет на 73-й, а Микель Ойарсабаль на 86-й минуте забил победный гол. Это уже четвертая победа сборной Испании на чемпионатах Европы.
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