МОК обсудит выступление нейтральных спортсменов на ОИ 20 июля

В олимпийском комитете обсудят выступление нейтральных атлетов 20 июля

1:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

О выступлении нейтральных спортсменов на Олимпиаде в Париже поговорят в первый день заседания исполкома Международного олимпийского комитета. Об этом сообщили на официальном сайте организации. Заседание пройдет 20 июля. После него запланирована пресс-конференция.

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, CC BY-SA 4.0

В число нейтральных спортсменов, аккредитованных на предстоящие Игры, сейчас входят 15 российских атлетов. Ранее сообщалось, что все борцы из России отказались от участия в Олимпийских играх.

Напомним, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В 2023-м году МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Российские спортсмены не смогут принять участие в параде атлетов на церемонии открытия, а их награды не будут отображаться в медальной таблице.