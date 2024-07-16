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Беременная Марго Робби, Том Круз и болеющая принцесса Кейт посетили Уимблдон

Шарапову, Тома Круза и других селебрити заметили на Уимблдоне

1:33
Спорт

Игры в рамках Уимблдона ежегодно посещают разные знаменитые личности — бывшие звезды тенниса и других видов спорта, популярные актеры и музыканты, члены королевской семьи.

Шарапову, Тома Круза и других селебрити заметили на Уимблдоне
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

В последний день турнира в королевской ложе центрального корта поклонников семьи монархов, появилась принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Она приехала вручить награды финалистам мужского одиночного разряда и стала свидетелем второй подряд победы Карлоса Алькараса над Новаком Джоковичем.

Дело в том, что из-за онкологической болезни несколько месяцев с начала года Кейт не выходила в свет — до парада в честь официального дня рождения короля Карла III. 14 июля принцесса Уэльская посетила корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета вместе со своей дочерью. Публика на центральном корте устроила им овацию.

Еще на матчи Уимблдона приехал капитан сборной Хорватии Лука Модрич после вылета с Евро-2024. В вип-ложах за игроками наблюдал актер Том Круз, Мария Шарапова, британский Шерлок Холмс — Бенедикт Камбербэтч, а также известная красотка Джулия Робертс, пишет "СЭ".

Нельзя не отметить, что Уимблдон посетила и актриса Марго Робби. Звезда "Барби", которая сейчас находится в ожидании ребенка, смотрела за играми в компании мужа, американского продюсера Тома Акерли.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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