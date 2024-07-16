Светлана Журова поддержала Плющенко в ситуации с депутатами

Журова поддержала Плющенко: Правильно, что Евгений отказал депутатам

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Депутат ГД Светлана Журова поддержала олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в ситуации с депутатами, которые призывали его поддержать неучастие россиян в ОИ-2024.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

Дело в том, что к фигуристу обратились несколько депутатов с призывом поддержать неучастие российских спортсменов на Олимпиаде в Париже. Плющенко же сообщил, что "послал их в космос".

"Президент дал возможность спортсменам принять правильное решение, как патриотам страны. Большинство отказались от участия в Олимпиаде, но добровольно! Страна никому не запрещала. Удивляюсь коллегам, которые хотят бойкотировать Олимпиаду в Париже. Думаю, те депутаты хотели пропиариться на этой теме. Потому что Плющенко — известный спортсмен", — цитирует Журову "СЭ".

Она добавила, что депутаты понимали, что без Плющенко это бы выглядело странно. Журова поддержала Плющенко в его отказе. По ее словам, он думает о будущем — Россия же собирается возвращаться и всех побеждать.