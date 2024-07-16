Станкович заявил о готовности "Спартака" к сезону

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Станкович: ФК "Спартак" готов к новому сезону

0:53
Спорт

Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Деян Станкович рассказал о готовности своих подопечных к сезону-2024/25.

Станкович: ФК "Спартак" готов к новому сезону
Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0

"Мы будем готовы к сезону, потому что мы провели хорошую подготовку. Все было так, как нужно. Благо, обошлось без травм. В воскресенье мы будем готовы начать сезон с большим желанием", — цитирует тренера "СЭ", ссылаясь на видео, которое опубликовала пресс-служба "Спартака".

Напомним, что Деян Станкович стал тренером красно-белых в межсезонье. Ранее он тренировал "Ференцварош", "Сампдорию" и "Црвену Звезду".

Кстати, 21 июля его команда на выезде сыграет против "Оренбурга" в первом туре нового розыгрыша Российской Премьер-Лиги.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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