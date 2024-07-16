Станкович заявил о готовности "Спартака" к сезону

Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Деян Станкович рассказал о готовности своих подопечных к сезону-2024/25.
"Мы будем готовы к сезону, потому что мы провели хорошую подготовку. Все было так, как нужно. Благо, обошлось без травм. В воскресенье мы будем готовы начать сезон с большим желанием", — цитирует тренера "СЭ", ссылаясь на видео, которое опубликовала пресс-служба "Спартака".
Напомним, что Деян Станкович стал тренером красно-белых в межсезонье. Ранее он тренировал "Ференцварош", "Сампдорию" и "Црвену Звезду".
Кстати, 21 июля его команда на выезде сыграет против "Оренбурга" в первом туре нового розыгрыша Российской Премьер-Лиги.
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